Женщина попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне утром, 19 декабря, в Томске под колеса Lada Priora попала 33-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.50 на ул.Рабочей, 21а. По предварительным данным, 27-летняя женщина водитель сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП с травмами пешеход доставлена в медицинское учреждение. Световозвращающие элементы на ее одежде отсутствовали.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: г. Томск,ул. Герцена, 72/1,кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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