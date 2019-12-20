Под Томском запустили станцию водоочистки нового типа

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

Накануне, 19 декабря, в деревне Губино Томского района открыли станцию очистки воды, подающую очищенную воду напрямую в водопроводную сеть.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, станция стала одной из 23-х, установленной в муниципалитетах по губернаторской программе «Чистая вода» в 2019 году. 21 станция представляет собой блок-боксы, где можно набрать очищенную воду, а две станции, установленные в деревне Губино и селе Петровка Кривошеинского района, подают чистую воду еще и в дома жителей.

«Это сто сороковая станция, установленная в регионе по губернаторской программе «Чистая вода», — сказал, открывая объект, Евгений Паршуто. — Эта программа действует в Томской области с 2017 года. Ее придумал губернатор Сергей Жвачкин, а реализовали политехники и коммунальщики. Результат – за два года доступ к чистой питьевой воде получили свыше 90 тысяч человек».

Евгений Паршуто отметил, что в деревне Губино чистая вода пришла в дома более чем 400 жителей. На стации также можно набрать чистую воду в тару.

Производительность новой станции — 2,5 тыс. литров в час, это вдвое больше, чем у стандартных блок-боксов. Сначала вода, поступающая из подземной скважины, проходит механическую очистку, затем аэрацию, что позволяет вывести в осадок растворенные в ней примеси. Фильтры удаляют этот осадок, и очищенная вода поступает в водонапорную башню, а оттуда — в дома потребителей.

«Думаю, это новый виток программы «Чистая вода», и мы планируем и дальше совершенствовать ее вместе с нашим научным партнером — Томским политехническим университетом. Например, станция в Губино уже имеет такую опцию, как дополнительное умягчение воды», — сказал вице-губернатор.

Врио ректора НИ ТПУ Виктор Демин отметил, что ученые университета готовы и дальше участвовать в губернаторской программе «Чистая вода» и разрабатывать не только крупные станции для больших населенных пунктов, но и локальные, например, для отдельных соцобъектов.

Что касается программы 2020 года, то ее окончательные параметры станут понятны после принятия областного бюджета 24 декабря.

«Губернатор Сергей Жвачкин уже принял решение о старте в 2020 году масштабной программы по модернизации всего жилищно-коммунального хозяйства Томской области, — сказал Евгений Паршуто. — В частности, планируется провести инвентаризацию инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры».

Программа «Чистая вода» стартовала по решению губернатора Сергея Жвачкина в 2017 году. Бюджет программы в 2019 году составил 47,6 миллиона рублей, чистая вода стала доступна еще 10 тысячам жителей Томской области.

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