Студенты и сотрудники ТГАСУ встретили Новый год соревнованиями и конкурсами от Деда Мороза

19 декабря 2019 / Фото: Адиля Алтынбекова и Марии Зайцевой

Вчера в студенческом городке Томского государственного архитектурно-строительного университета прошел новогодний праздник «Зимние забавы».

У главной елки студенческого городка собрались представители администрации Октябрьского района, все проректоры вуза, представители деканатов каждого факультета и более сотни сотрудников и студентов ТГАСУ, горожан.

Дал старт празднику первый проректор архитектурно-строительного университета Владимир Вакс:

– Дорогие ребята, вы заметили, каким составом мы пришли к вам встретить праздник в преддверии Нового года? Мы желаем вам, чтобы праздничное настроение и все сегодняшние успехи в состязаниях передались в учебный процесс, чтобы вы хорошо сдали сессию, чтобы все задачи, которые вы поставили перед собой, в 2020 году были реализованы. Пусть ваши родные и близкие радуются тому, что вы – студенты архитектурно-строительного университета – университета, который занимает на площадке вузов Томска одно из самых ведущих мест. С новым годом, здоровья, успехов в учебном процессе, личной жизни и всего самого хорошего!

Взял слово глава Октябрьского района Томска, выпускник ТГАСУ Сергей Лозовский:

– Разрешите вас от жителей Октябрьского района по поручению мэра Томска поздравить с 2020 годом! Дипломникам получить дипломы с отличием, а остальным ребятам – успешно перейти на следующий курс. Жду, что вы также будете принимать активное участие в работе студенческих отрядах на территории города и Октябрьского района. Вы учитесь в таком вузе, специалисты которого создают. Вы занимаетесь добрым делом: строите дороги, дома. Мы берем с вашего университета пример – на Белом озере строим хорошую площадку для вашего зимнего отдыха с катком, скульптурами и ледяными фигурами, в изготовлении которых приняли участие ваши сотрудники и студенты. С праздником, дорогие друзья! Успехов, удачи, любви!

Эти слова дали официальный старт празднику. Команды от всех семи общежитий студенческого городка отправились выполнять зимние задания – кататься на «плюшках», вести шайбу клюшкой по снегу и других. Все желающие могли сфотографироваться с символом года; выполнить задания от Деда Мороза и Снегурочки и получить новогодние призы от Профсоюзной организации студентов. От администрации Октябрьского района и университета были организованы горячий чай и вкусный плов.

В завершение праздника директор студенческого городка ТГАСУ Елена Вильд, председатель студенческого профкома вуза Светлана Шевченко и председатель Объединенного совета обучающихся Дмитрий Жолудев наградили победителей и призеров конкурсов «Новогодний» и спортивных состязаний «Зимние забавы».

Конкурс «Новогодний» проходил в общежитиях ТГАСУ в течение двух недель. Студенты украшали к Новому году комнаты и холлы, создали елочные игрушки и снежные фигуры – последние, кстати, примут участие в городском конкурсе «Зимний Томск».

В номинации «Лучший холл» первое место разделили общежития № 1 и № 4. Лучшая снежная фигура – семейство пингвинов – создана силами первого общежития. Лучше всего украшены холлы в общежитии № 7, а самое интересное украшение для елки сделано в общежитии № 2.

В «Зимних забавах» сильнее всего оказалась команда «четверки», второе место у общежития № 7, а третье – у общежития № 3.

Организаторы: Томский государственный архитектурно-строительный университет и Профсоюзная организация студентов ТГАСУ. Партнер праздника – администрация Октябрьского района Томска.

Фотографии Адиля Алтынбекова и Марии Зайцевой

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