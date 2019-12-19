В следующем году более 22 тыс. работников социальной сферы Томской области ждет повышение зарплаты

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 19 декабря, губернатор Сергей Жвачкин в администрации региона подписал соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2020 год, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соглашении о минимальной зарплате глава региона установил ее размер с 1 января 2020 года в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах 15 769 рублей. В ЗАТО Северск – 18 195 рублей. В Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском и Тегульдетском районах – 21 834 рублей. В Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Чаинском районах, а также в городе Кедровом – 24 260 рублей. В Стрежевом и Александровском районе – 26 686 рублей.

При этом установленная минимальная заработная плата в Томской области обязательна как для бюджетных, так и для коммерческих организаций. Повышение заработной платы в новом году коснется 22,3 тысячи работников социальной сферы региона. На эти цели в бюджете-2020 предусмотрено 677 миллионов рублей.

Также губернатор подписал соглашение о социальном партнерстве в регионе на 2020-2022 годы. Оно сохраняет главные принципы взаимоотношений власти, бизнеса и трудовых коллективов.

«В нашем соглашении нет размытых формулировок, которые каждый может трактовать по-своему, а есть конкретные шаги по достижению главных целей партнерства. Это социальные гарантии работников, это достойная заработная плата, это современные условия труда. Незыблема и цель соглашения – это развитие экономики и бюджетной сферы региона», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на подписании соглашения.

Глава региона обратил внимание и на новые положения документа. В нем работодатели взяли на себя обязательства внедрять профессиональные стандарты, проводить диспансеризацию сотрудников, развивать систему общественного питания на производствах, поощрять занятия спортом.

Соглашение о минимальной заработной плате и о социальном партнерстве также подписали председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин, президент регионального Союза строителей Сергей Звонарев, председатель Союза томских лесопромышленников и лесоэкспортеров Михаил Начкебия, президент Межотраслевого производственного объединения работодателей Кирилл Новожилов, глава Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев, председатель регионального объединения работодателей агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко.

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