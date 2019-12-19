Авиакомпания «СиЛА» с 2020г прекратит рейсы из Томска в Новый Васюган из-за нехватки самолетов

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Авиакомпания «СиЛА» с 2020 года временно прекратит полеты по направлению Томск — Новый Васюган из-за нехватки самолетов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора авиакомпании Андрея Богданова.

«Это наше (авиакомпании — прим.ред.) решение. В Новом Васюгане — короткая полоса — 650 метров. L410 на эту полосу сесть не может, только — Ан-28, но есть проблемы с назначенным ресурсом этого (Ан-28 — прим.ред.) самолета. Пока ГП „Антонов“ (завод-производитель в Киеве — прим.ред.) не устранил все формальности, чтобы это судно можно было использовать. В течение декабря-января у нас выходят из строя три самолета, поэтому нам просто не на чем летать туда (в Новый Васюган — прим.ред.)», — сказал Богданов.

По данным томского аэропорта «Богашево», последний рейс в Новый Васюган будет осуществлен 29 декабря.

Полеты в село Новый Васюган были возобновлены в 2018 году после 24-летнего перерыва. До запуска авиасообщения жители Нового Васюгана могли добраться до «большой земли» по реке или зимнику. Полет на вертолете до райцентра Каргасок обходился в 9 тыс. руб.

Село Новый Васюган расположено в западной части Томской области в 600 км от областного центра. Вблизи села находятся несколько групп нефтяных месторождений, добычу на которых ведут «Томскнефть», «Газпромнефть-Восток» и Imperial Energy (входит в индийскую компанию ONGC).

ООО «Сибирская легкая авиация» создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года, базируется в Магадане, выполняет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке. Парк состоит из пяти самолетов Ан-28 и двух L-410. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами авиакомпании являются ее гендиректор Андрей Богданов (36%) и совладельцы авиакомпании «ИрАэро» Владимир Миронов и Юрий Лапин (по 32%).

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