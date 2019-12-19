Завтра на CreativeMornings Tomsk расскажут о буднях первого частного музея в городе

19 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Завтра, 20 декабря, в 8:30 в музее «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30) пройдет 9-я лекция-завтрак CreativeMornings Tomsk. Тема этого месяца - SILENCE (тишина). Спикером этого месяца станет Екатерина Кирсанова, историк искусства, экскурсовод и директор квартиры-музея, в котором пройдет встреча.

Екатерина расскажет про то, как устроен первый частный музей такого рода в Томске, как творчество в таких проектах сосуществует с бизнесом и сложно ли искусствоведу стать директором.



Вход бесплатный. Но необходима регистрация на мероприятие по ссылке: https://creativemornings.com/talks/silence-380/

Всех гостей ждет приветственный кофе с новогодними мандаринками и домашним печеньем. После лекции можно будет задать вопросы спикеру, обменяться мнениями и свободно пообщаться.



Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести уже девятую встречу CreativeMornings Tomsk:

— информационный партнер городской журнал «Томский Обзор»;

— производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;

— главная образовательная медиаплощадка Сибири Высшая школа журналистики ТГУ.

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