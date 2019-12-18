Две женщины пострадали в тройном ДТП на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 19 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне утром, 18 декабря, под Томском столкнулись Hyundai Matrix, Toyota Succeed и Toyota Vitz, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.25 на 15 км объездной дороги Томска. По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель Hyundai потеряла управление, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя иномарками.

В результате происшествия женщина-водитель автомобиля Hyundai и 38-летняя женщина-водитель Toyota Vitz с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: г. Томск,ул. Герцена, 72/1,кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

Тэги/темы: