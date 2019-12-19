В томском Ботсаду зацвели волшебные «туфельки»

19 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Ботаническом саду Томского госуниверситета массово зацвели самые необычные представители семейства орхидных – цветы, напоминающие дамскую туфельку. Чаще всего её называют «орхидея-башмачок» или «орхидея-туфелька».

Как сообщает пресс-служба вуза, растения, родиной которых являются тёплые страны, прекрасно адаптировались в Ботаническом саду и традиционно зацветают в канун Нового года.

– Сейчас в коллекции ботанического сада цветут представители двух родов: пафиопедилумы (лат. Paphiopedilum) и фрагмипедиумы (лат. Phragmipedium), – рассказывает руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская. – Название пафиопедилум состоит из двух греческих корней, означающих «башмачок из Пафоса». Пафос – это город на Кипре, где по легенде появилась на свет богиня любви Афродита (она же Венера). Однако наибольшее количество видов пафиопедилумов произрастает вовсе не на Кипре, а в Юго-Восточной Азии.

Слово фрагмипедиум состоит из двух греческих слов, обозначающих разделение и туфельку. Сам род не очень большой, он насчитывает примерно 20 видов. Растет фрагмипедиум только на американском континенте.

Наиболее заметная часть цветка этих орхидей – губа, имеющая форму мешочка или передней части туфли. Губа обычно играет роль посадочной платформы для насекомого-опылителя. В ожидании насекомых эти орхидеи могут не увядать несколько месяцев. Настоящим украшением коллекции Ботсада является царица орхидей – каттлея, которая тоже готова порадовать посетителей СибБС своим цветением.

Увидеть волшебные «туфельки» и подарить себе сказочное настроение можно во время экскурсии.

Предварительная запись по тел. 529-816. Экскурсии проходят во вторник, четверг и субботу с 10.00 до 15.00.

Фото: СибБС ТГУ

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