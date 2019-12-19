В Томске откроется выставка «Нарым. Путевые заметки»

19 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 20 декабря, в 16:00 Томске состоится открытие выставки Центра развития городской среды Томской области «Нарым. Путевые заметки».

Выставка «Нарым. Путевые заметки» — это факты и впечатления от самого старого населенного пункта Томской области, на днях получившего статус исторического поселения. В основу экспозиции легли фотографии и впечатления, полученные сотрудниками Центра во время рабочей поездки в Парабельский район, а также материалы Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, его отдела — Нарымского музея политической ссылки, Клуба вольных туристов и томских фотографов.

Записки путешественников, фото, скетчи и интересные детали наглядно рассказывают историю этого места. «Экспозиция выстроена по принципу эмоционального путешествия по пространству и времени. Выставочный „маршрут“, вдохновленный Нарымом, составлен из множества больших и маленьких историй. Они позволяют погрузиться в атмосферу этого места, проникнуться его духом и заинтересоваться не только его прошлым, но и будущим», — рассказывает Константин Казанцев, руководитель Центра развития городской среды Томской области.

Для Центра развития городской среды Томской области выставка — это еще и начало большой истории, связанной с подготовкой комплексного проекта развития села Нарым, а также участия в конкурсе Минстроя России «Малые города и исторические поселения».

«Для музея выставка и сотрудничество с Центром развития городской среды Томской области и другими заинтересованными людьми и институтами в целом — следующий шаг в реализации социально-культурных проектов в Нарыме. За последние годы музей успел обновить выставочное пространство в Нарымском музее политической ссылки, провести гастрономический фестиваль „Царская уха“, подготовить путеводитель по этому населенному пункту, доступный в сети интернет. А сейчас идет работа над проектом арт-резиденции на базе Нарымского музея политической ссылки», — рассказывает директор Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова Святослав Перехожев.

Он уверен, что всем участникам процесса необходимо двигаться дальше и объединять идеи, ресурсы и усилия на пути формирования в сердце Томской области таких точек роста культурных и креативных индустрий, сельского туризма и экономики впечатлений.

Выставка будет работать до 15 января по адресу , за исключением новогодних каникул (с 31 декабря по 8 января). Вход свободный. Часы работы выставки: пн-чт: 11.00-18.00, пт: 11.00-17.00, сб, вс — выходной.

Адрес: г. Томск, ул. Нахановича, 3а (последнее крыльцо), Сибирский Филиал ГМВЦ «РОСИЗО».

Телефон для справок: +7 (38-22) 51-25-13.

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