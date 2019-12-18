Томск выручил на торгах по автобусным перевозкам в 15 раз меньше, чем в 2016 году

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

Администрация Томска заключила новые контракты на перевозки по городским маршрутам в 2020–2024 годах, при этом общая сумма вырученных на торгах средств составила только 10 млн рублей, поскольку власти определили основным критерием не ценовое предложение, а качественный состав автобусного парка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В 2016 году деньги играли все: кто больше заплатит, тот и будет работать на маршруте. Сегодня мы этот критерий фактически убрали. Нам не нужны деньги, а нужны качественные автобусы. Если в 2016 году перевозчики заплатили 150 млн рублей за возможность участия в пассажироперевозках, то сейчас около 10 млн со всех маршрутов (снижение в 15 раз — ИФ). По итогам проведения конкурсных процедур 80% автобусов (в парке перевозчиков — ИФ) выпущены 6-7 лет назад», — сообщил заммэра Томска Владимир Брюханцев на форуме томской прокуратуры, посвященном безопасности дорожного движения.

По его словам, количество низкопольных автобусов для перевозки маломобильных граждан с 2020 года составит 20%, а к 2024 году их количество должно вырасти до 60% от общего парка.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», к сегодняшнему дню между администрацией Томска и перевозчиками заключены контракты на перевозки по 16 из 17 городских маршрутов. Прежние перевозчики останутся на пяти маршрутах: N13/14 (ООО «Регионсибирь»), N19 (ООО «Ружавто»), N25/52 (ООО «Росич»), N23 (ИП Радишевская), N30/33 (ООО «Аня»). На 12 маршрутах с 2020 года начнут работу новые подрядчики. Это маршруты N5 (ООО «Трансавто»), N8/9 (ИП Лукашова), NN4, 11, 12 (все — ООО «Лана»), NN29, 53 (оба — ООО «Ружавто»), N26 (ООО «Альянс»), N36 (ООО «Мотодор»), N38 (ООО «Медея»).

Единственный маршрут, по которому подрядчик пока не найден, — N22. Конкурсы по нему проходили дважды. В первом случае не было подано ни одной заявки, во втором случае единственному участнику конкурса — ООО «Аня», выполняющему перевозки по этому маршруту в настоящее время — было отказано в участии из-за несоответствия заявки техническому заданию.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь» Владимир Брюханцев, из-за нескольких срывов конкурсов подрядчик на маршруте N22 будет определен по иной схеме — в рамках закупки у единственного поставщика.

Впервые автобусные маршруты Томска были распределены на аукционах в 2016 году. По их итогам власти заключили контракты на три года с перевозчиками, предложившими наибольшую сумму за право работы. Новые тендеры — на 2020–2024 годы — были объявлены в формате конкурсов. При определении победителя учитывался опыт работы компании на рынке, состояние автопарка, тип топлива, на котором работают автобусы.

В настоящее время в Томске действуют 25 автобусных маршрутов, 8 маршрутов троллейбуса (фактически работают только 5) и 5 маршрутов трамвая (фактически — 4). Новая схема, которая вступит в силу 1 января 2020 года, предусматривает 17 автобусных маршрутов. Остальные будут либо ликвидированы, либо получат статус межмуниципальных и будут контролироваться областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи.

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