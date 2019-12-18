Томичам расскажут, как бороться с недобросовестными УК

18 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 19 октября, на базе комитета по местному самоуправлению (ул. Кузнецова, 28а) состоится коллективная консультация с Владимиром Фурсиным, который поможет томичам урегулировать взаимоотношения с УК, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сейчас самый актуальный для всех вопрос – это вывоз снега с дворовых территорий. Я попросил экспертов на этом примере рассказать томичам, как правильно выстроить взаимоотношения с УК, чтобы обеспечить своевременный вывоз снега и порядок на дворовой территории, как того требуют нормативные акты», - отметил мэр Иван Кляйн.

Собственники квартир в жилых домах могут сами существенно повлиять на работу управляющих компаний и оптимизировать уборку дворов от снега, определив для УК правила содержания придомовой территории и периодичность уборки и вывоза снега. Порядок уборки дворов от снега прописан в ряде постановлений федерального уровня и зависит в первую очередь от погодных условий и количества осадков, - о чем томичам расскажет эксперт.

Жители могут совместно с управляющей компанией определить места складирования снега, собранного с дворовой территории, что в дальнейшем повлияет на удешевление оплаты за вывоз снега в течение года.

Начало встречи в 16.00. Записаться на консультацию можно по тел. 99-12-24. Все желающие смогут посмотреть онлайн-консультацию по ссылке, либо просмотреть запись выступления.

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