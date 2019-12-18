Томичи смогут пообщаться с Дедом Морозом по «горячей линии»

18 декабря 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Главный зимний волшебник готов поздравить томичей с Новым годом по телефону. Чтобы пообщаться с ним, необходимо позвонить на «прямую линию», которую запустила МТС.

Услышать в трубке поздравление от Деда Мороза можно с 17 декабря 2019 по 31 января 2020 года.

Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС — 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного дедушки, позвонив по номеру +7(915)005-2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.

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