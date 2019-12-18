Студенты ТГУ получили 500 тыс.рублей на создание «умной» крышки для бензобаков

Радиофизики ТГУ работают над созданием SMART-крышки для бензобаков автомобилей, она будет предупреждать владельцев о попытке кражи топлива. Сейчас готов прототип устройства, а к концу 2021 года команда представит конечный продукт, готовый к выходу на рынок. Его стоимость составит 10-15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Над проектом работают трое студентов-радиофизиков — Иван Протопопов, Александр Киселев и Алексей Берсенев. Их инициатива поддержана программой «УМНИК» Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Студенты получили 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

«В крышку бензобака будут встроены датчик движения, звуковой динамик, можно добавить светодиоды, и при несанкционированном вскрытии крышка будет издавать свето-звуковой сигнал, чтобы отпугнуть злоумышленника, а владельцу будет приходить СМС-сообщение. Чтобы отключить сирену, потребуется отправить обратное СМС. Такая сигнализация получается», — рассказал Александр Киселев.

Разработчики полагают, что устройство будет востребовано транспортными компаниями, нефтегазовыми компании по закачке и выгрузке нефти, лесопильными компаниями.

Крышка позволит решить проблему несанкционированного слива топлива из баков грузовых автомобилей и проверить, не сливают ли топливо сами водители. Например, при заправке на станции водитель должен будет получить одобрение диспетчера, чтобы открыть крышку. Устройство будет универсальным и также подойдет для легковых автомобилей.

— Сейчас готовых решений проблемы не существует: система сигнализации на топливные баки не ставится, а существующие крышки с замком и кодом можно взломать. Мы провели патентный поиск, и в России нет аналогов. В Корее на крышку устанавливается камера и поиск происходит постфактум. В США есть подобная система, но ее нужно отдельно перестраивать под разные задачи ее, то есть разбирать, вставлять заново все датчики, и она намного дороже, — пояснил Алексей Берсенев.

Команда уже собрала прототип устройства, он состоит из микроконтроллера, GSM-модуля для отправки СМС, датчика движения, динамика, светодиодов и аккумулятора. Следующий этап — сборка итогового образца и тест на пожаробезопасность.

Размеры готовой SMART-крышки, по предварительным расчетам, — 5 см в диаметре и 4 см в высоту, вес — не более 400 г. Она будет заряжаться от аккумулятора и держать заряд в течение двух дней. Завершение работ планируется на конец 2021 года, стоимость устройства составит 10-15 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

В этом году жюри поддержало девять проектов ТГУ по итогам регионального отбора конкурса «УМНИК», два — в рамках конкурса «УМНИК» для нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Университетские проекты, выигравшие конкурс, направлены на разработку приборов, сплавов и технологий для существующих рынков и улучшение качества жизни людей, например, создание прибора для оперативного мониторинга уровня хлора в воде.

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