Топ-менеджер IT-компании «ЭлеСи» избран новым главой Томской торгово-промышленной палаты

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2019 // Фото: Tomsktpp.ru/

Члены Томской торгово-промышленной палаты на внеочередном собрании во вторник избрали нового президента, им стал директор по инновационному развитию АО «ЭлеСи» Максим Костарев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ТПП.

Костарев утвержден на должность главы ТПП на пять лет.

«В своих проектах Максим Михайлович ставит акцент работать на результат, а не процесс, тем самым развивать новые подходы к продвижению услуг палаты и популяризовать статус предпринимателя», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент ТПП Аркадий Эскин скончался в августе 2018 года на 61 году жизни, он работал в этой должности с 1998 года. После него до настоящего момента ТПП возглавляла Марина Ускова, до этого занимавшая должность заместителя президента палаты по информационной политике и связям с общественностью.

Томская ТПП объединяет более 400 предприятий региона, организаций и ИП.

Группа компаний «ЭлеСи» была основана в 1990 году, она занимается разработкой интеллектуальных систем контроля и управления преимущественно для предприятий нефтегазовой отрасли. В структуру холдинга входят управляющая компания, инжиниринговая компания, научно-исследовательский проектный институт, завод приборов и средств автоматизации, научно-исследовательский институт электронных систем, логистическая компания, образовательный центр и рекламно-издательская компания.

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