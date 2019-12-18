Для расселения аварийного жилья в Томске купили 115 квартир

18 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске для расселения аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» закуплено 115 квартир, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«До конца месяца завершатся аукционы на приобретение еще 51 квартиры, – уточнил вице-губернатор. – Также подписано 146 соглашений из 152 по выплатам компенсаций за аварийное жилье», - сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Всего в Томске в 2019 году планируется расселить 313 квартир, где проживает 860 человек.

В Чаинском районе по нацпроекту завершаются процедуры по расселению одной аварийной квартиры. Жители еще пяти аварийных квартир муниципалитета уже расселены.

Программа полностью завершена в Асиновском районе, где новые квартиры получили 25 человек.

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселение аварийного жилья запланировано в Томске, Асиновском и Чаинском районах. С учетом федерального и областного финансирования регион направит на расселение жилья свыше 770 млн рублей.

В 2020-2021 годах Томская область получит на расселение аварийного жилья 477,7 млн рублей из федерального бюджета: программа на данном этапе пройдет в Томске, а также Томском и Каргасокском районах.

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