Завтра в Ленинском районе Томска откроются два ледовых городка

17 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба администрации Томска

Завтра, 18 декабря, томичей приглашают на праздничное открытие городков в сквере имени Героя Советского Союза Г.Н. Ворошилова и на территории торгового центра «Мегаполис», сообщает администрация Томска.

Открытие на ул.5 Армии, 17 в состоится в 11.30, а на пр. Ленина, 217 — в 15.30. Гостей ждут конкурсы с призами и подарками для детей и взрослых.

В ледовом городке на ТРК «Мегаполис» расположились новогодняя искусственная ель, большая и малая ледовые горки, лабиринт изо льда, ледовая чаша, отдельно стоящие ледовые композиции (часы, скоморохи), а также арт-объект «Я люблю Ленинский район».

В сквере Героя Советского Союза им. Г.Н. Ворошилова установлены новогодняя искусственная ель, две горки – для маленьких томичей и ребят постарше, ледовый лабиринт, ледовая чаша, а также две ледовые фигуры: Деда Мороза и Снегурочки.

Накануне специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района и сотрудники комитета общественной безопасности администрации Томска, проверила качество и безопасность всех элементов ледовых городков.

Подробнее о новогодних локациях на территории Томска можно посмотреть здесь.

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