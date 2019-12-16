«Газель» и ПАЗ столкнулись в Томске, пострадал чинивший грузовик водитель

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 16 декабря, в Томске ПАЗ врезался в ГАЗ-330210, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.20 на пр.Мира, 1/1. По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса въехал в грузовик, стоящий у края проезжей части.

Водитель «Газели» в момент ДТП находился вне кабины автомобиля, производя ремонт в моторном отсеке. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

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