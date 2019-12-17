Программу капремонта школьных спортзалов в селах разработали в Томской области

17 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил трехлетнюю программу капитального ремонта школьных спортивных залов в селах региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«В 2020 году ремонт пройдет в школах села Больше-Дорохово Асиновского района и села Парбиг Бакчарского района, в 2021 году — в Трубачевской школе Шегарского района и Мирненской школе Томского района, а в 2022-м — в Поросинской школе Томского района и Тогурской школе Колпашевского района», — говорится в сообщении.

На эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено более 40 млн рублей.

«Считаю, что в сельских школах должна кипеть спортивная жизнь и ей должны жить не только ученики. Мгновенно создать для этого все условия сложно — многие учреждения построены десятки лет назад и нуждаются в модернизации. Но шаг за шагом мы решаем эту проблему», — цитирует пресс-служба Жвачкина.

Глава региона поручил школьным спортивным клубам активнее вовлекать в занятия спортом не только молодежь, но и всех местных жителей.

В Томской области 203 сельские школы, в которых работает 121 спортивный клуб. В них занимаются 10 тыс. детей — 26,6% от общей численности школьников.

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