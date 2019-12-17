В Томске пройдет лекция итальянского специалиста по медиа-арту

17 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 18 декабря, в главном корпусе Томского госуниверситета (пр.Ленина, 36, ауд.318) пройдет лекция Антонио Джеуза — первого исследователя и лучшего специалиста в области видеоарта, защитившего диссертацию по медиа-арту в University of London.

Как сообщают организаторы, на встрече лектор расскажет про основные про основные направления современного искусства и познакомит с самыми яркими его представителями. Анализируя самые значительные произведения, тенденции и темы, лекция «Современное искусство на каждый день» предоставляет знакомство с важными культурными кодами последних десятилетий. То главное, что нужно знать о современном искусстве сегодня.

Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

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