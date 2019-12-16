Власти Томска намерены договориться с табачными сетями о запрете продажи снюса несовершеннолетним

16 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 16 декабря, мэр Томска Иван Кляйн дал поручение заключить соглашения с представителями табачных сетей о запрете продажи снюса несовершеннолетним, сообщает пресс-служба мэрии.

«Знаю, что ряд регионов уже выступил с законодательной инициативой о запрете продажи жевательного табака несовершеннолетним. Мы должны поддержать ее. Но уже сейчас на местном уровне нужно решать этот вопрос, поскольку речь идет о здоровье наших детей.

Если юридически мы не можем полностью запретить продажу этих веществ, нужно пытаться договориться с владельцами бизнеса о том, чтобы их не продавали потребителям в возрасте младше 21 года», - подчеркнул мэр.

По поручению мэра эту работу возглавит его заместитель по безопасности Евгений Суриков.

Главам районов поручено провести рейды по всем табачным киоскам и выявить точки продажи. Их владельцам будет предложено заключить соглашения с муниципалитетом о запрете продаже снюс несовершеннолетним.

Также мэр обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы с родителями и воспитанниками школ и других образовательных учреждений.

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