Томская область хочет отобрать у Томска право проектировать крупные развязки из-за затягивания сроков

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

Власти Томской области предлагают принять закон, предполагающий передачу Томской области от Томска прав на исполнение функций заказчика проектирования двух крупных развязок на южном выезде из Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы Законодательной думы региона.

«Необходимость передачи полномочий заказчика по проектированию указанных объектов капитального строительства органам государственной власти Томской области вызвана отрицательной практикой проектирования объектов капитального строительства автодорожной инфраструктуры в городе Томске», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, область намерена получить право на проектирование транспортной развязки на площади Транспортной и на примыкании автодороги Томск- Аникино- Ярское к автодороге Томск- Аэропорт. Обе развязки будут располагаться на южном выезде из города, где в последние годы в связи с активным жилищным строительством сложилась трудная транспортная ситуация.

За последние годы администрация Томска проектировала реконструкцию железнодорожного переезда в микрорайоне Степановка, реконструкцию улицы Континентальной, капремонт улицы Савиных, строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации. Все эти проекты не смогли пройти Госэкспертизу, контракты по некоторым из них и вовсе были расторгнуты или находятся в стадии судебного рассмотрения.

Перераспределение полномочий запланировано на 1 января 2020 года. Функции заказчика будет выполнять ОГКУ «Томскавтодор».

«Принятие проекта закона позволит усилить контроль за выполнением работ по проектированию автомобильных дорог, обеспечить достижение результативности, повысить качество работ и эффективность расходования средств бюджета Томской области, направляемых на дорожную деятельность», — говорится в материалах думы.

В свою очередь администрация Томска в лице и.о. первого заместителя мэра города Михаила Ратнера представила в думу отзыв на законопроект, в котором сообщает, что «согласовывает перераспределение указанных выше полномочий на установленные проектом сроки».

При этом ранее сообщалось, что власти Томской области запланировали направить 250 млн рублей на проектирование двух транспортных развязок в активно развивающейся южной части Томска: на Транспортной площади и на примыкании автодороги Томск- Аникино- Ярское к автодороге Томск- Аэропорт.

Южный выезд из города — это дорога на международный аэропорт «Богашево», а также к ряду отдаленных городских микрорайонов и дачных поселков.

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