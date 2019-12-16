Томская область хочет отобрать у Томска право проектировать крупные развязки из-за затягивания сроков
Власти Томской области предлагают принять закон, предполагающий передачу Томской области от Томска прав на исполнение функций заказчика проектирования двух крупных развязок на южном выезде из Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы Законодательной думы региона.
«Необходимость передачи полномочий заказчика по проектированию указанных объектов капитального строительства органам государственной власти Томской области вызвана отрицательной практикой проектирования объектов капитального строительства автодорожной инфраструктуры в городе Томске», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Так, область намерена получить право на проектирование транспортной развязки на площади Транспортной и на примыкании автодороги Томск- Аникино- Ярское к автодороге Томск- Аэропорт. Обе развязки будут располагаться на южном выезде из города, где в последние годы в связи с активным жилищным строительством сложилась трудная транспортная ситуация.
За последние годы администрация Томска проектировала реконструкцию железнодорожного переезда в микрорайоне Степановка, реконструкцию улицы Континентальной, капремонт улицы Савиных, строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации. Все эти проекты не смогли пройти Госэкспертизу, контракты по некоторым из них и вовсе были расторгнуты или находятся в стадии судебного рассмотрения.
Перераспределение полномочий запланировано на 1 января 2020 года. Функции заказчика будет выполнять ОГКУ «Томскавтодор».
«Принятие проекта закона позволит усилить контроль за выполнением работ по проектированию автомобильных дорог, обеспечить достижение результативности, повысить качество работ и эффективность расходования средств бюджета Томской области, направляемых на дорожную деятельность», — говорится в материалах думы.
В свою очередь администрация Томска в лице и.о. первого заместителя мэра города Михаила Ратнера представила в думу отзыв на законопроект, в котором сообщает, что «согласовывает перераспределение указанных выше полномочий на установленные проектом сроки».
При этом ранее сообщалось, что власти Томской области запланировали направить 250 млн рублей на проектирование двух транспортных развязок в активно развивающейся южной части Томска: на Транспортной площади и на примыкании автодороги Томск- Аникино- Ярское к автодороге Томск- Аэропорт.
Южный выезд из города — это дорога на международный аэропорт «Богашево», а также к ряду отдаленных городских микрорайонов и дачных поселков.