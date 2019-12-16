Северск попал в число 15 самых комфортных городов России

Северск стал 14 в рейтинге комфортных российских городов, составленном по итогам опроса опроса 90 тысяч респондентов на портале Domofond.ru.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, россияне оценили качество жизни в своих городах по 11 критериям. На основе этих оценок был составлен финальный рейтинг 200 городов. Северск занял в нем 14-е место.

Участникам было предложено оценить по десятибалльной шкале такие параметры, как безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктура для детей, соседей, работа коммунальных служб и соотношение доходов и стоимости жизни.

Самыми комфортными городами по итогам 2019 года стали Тюмень, Геленджик и Ейск (Краснодарский край).

Северск Томской области в данном рейтинге занял 14-е место и по итогам 2019 года признан одним из самых комфортных городов России.

В среднем северчане оценили качество жизни в своем городе на 6,8 балла из десяти возможных. Чистоту горожане оценили на 7,6 балла, экологию — на 6,6, инфраструктуру для детей — на 7,3, доброжелательность соседей — на 8,2. Сфере ЖКХ северчане поставили 6,1 балла, безопасности — 7,6 балла, магазинам у дома — 9,2, спорту и отдыху — шесть баллов, общественному транспорту — восемь.

В 2019 году по индексу качества, рассчитанному Минстроем РФ, Северск вошел в число российских городов с благоприятный городской средой.

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