Томский художественный музей собирает мышей

16 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 16 декабря, в Томском областном художественном музее стартовала новогодняя благотворительная акцию по сбору игрушечных мышат для ребят из Чаинской школы-интерната. Акция приурочена к наступлению Года мыши по восточному календарю и продлится до 25 января 2020 года.

Как сообщают организаторы, мышки приветствуются в любом виде, в том числе и мягкие. Собранные игрушки сотрудники музея отвезут в интернат в феврале, когда отправятся в рабочую поездку.

Подарки необходимо принести в Художественный музей (пер. Нахановича, 3) и положить их под наряженную ёлку в фойе здания. Время работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00.

Здесь же можно сделать новогоднее праздничное фото и оставить пожелание детям.

Также игрушечных мышек можно отдать в Музей деревянного зодчества на пр. Кирова, 7 (ост. «Политехнический университет»). Время работы: среда-воскресенье с 10.00 до 17.30 часов. Тут подарки будут складываться под ёлочку в лектории.

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