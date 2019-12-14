Трехмесячный мальчик получил травмы при столкновении иномарки и такси в Томске
16 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 15 декабря, в Томске столкнулись Kia Rio и Nissan Juke, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 12.25 на регулируемом перекрестке на ул.Красноармейской, 25. По предварительным данным, 48-летний водитель Kia выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В результате столкновение тремесячный мальчик-пассажир Nissan с травмами доставлен в медучреждение. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.
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