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Томичам, планирующим выехать за границу, рекомендуют проверить себя на долги

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Перед новогодними праздниками судебные приставы рекомендуют жителям Томской области, желающим выехать за пределы РФ, проверить себя на наличие долга. В случае, если задолженность имеется, необходимо срочно погасить ее.

Как уточняют в пресс-службе УФССП по Томской области, на данный момент путь за границу закрыт для 27 000 жителей региона, являющихся должниками по исполнительным производствам, из них 7 000 обязаны платить алименты. Применение данной принудительной меры за 11 месяцев 2019 года позволило взыскать более 38 000 000 рублей, из них на содержание детей – почти 4 000 000 рублей.

УФССП России по Томской области напоминает: узнать о задолженности, а также оплатить ее возможно на официальном интернет-сайте Управления посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» (Узнай о своих долгах!).

Кроме того, оплатить долг либо предоставить данные, подтверждающие исполнение требований исполнительного документа, можно у судебного пристава-исполнителя в приемные часы (вторник с 09:00 до 13:00, четверг с 13:00 до 18:00). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Следует отметить, что процесс отмены ограничения по независящим от судебного пристава-исполнителя обстоятельствам может занять несколько дней с даты вынесения постановления об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

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