В следующем году в Томске начнется ремонт «Пассажа Второва»

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

В следующем году власти региона предусмотрят 95 млн рублей на ремонт памятника архитектуры «Пассажа Второва» по пр.Ленина, 111, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Здание в самом центре Томска построено в 1905 году и известно томичам как «Пассаж Второва» и магазин «Тысяча мелочей». До революции здесь располагались магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр, в последние годы помещения занимают органы государственной власти, областная библиотека имени Пушкина, торговый центр и другие организации.

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков для ремонта фасада и крыши по распоряжению губернатора должны пройти уже в начале нового года.

«Объем работ на «Пассаже Второва» — немаленький. Разделив его, мы выиграем в качестве и во времени, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — В апреле планируем начать ремонт кровли, а в мае, с наступлением теплого времени года, ремонт фасада».

Строителям предстоит полностью заменить стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой. Помимо этого, реставраторы приведут в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, ионику, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Утраченные элементы декора будут воссозданы.

Проектно-сметная документация для капитального ремонта «Пассажа Второва» уже прошла историко-культурную экспертизу и согласована комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области. В ходе подготовки проекта капремонта подрядчик провел обмерно-обследовательские работы, археологические изыскания и другие научные исследования.

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