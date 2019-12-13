ТГАСУ готов участвовать в проекте «Большой университет»

13 декабря 2019 / пресс-служба ТГАСУ / Фото: пресс-служба ТГАСУ

На прошедшей в среду пресс-конференции в медиацентре РИА Томск ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов ответил на вопросы журналистов о текущих и планируемых научных исследованиях, образовательных программах и о развитии университета в 2020 году.

Одной из важных тем встречи стало образование в Томской области «Большого университета» – единого научно-образовательного консорциума вузов и НИИ Томска с сохранением юридической автономии всех участников.

Виктор Власов отметил, что сейчас можно выделить два направления работы, связанных с «Большим университетом». Во-первых, создание объединенной инфраструктуры всех вузов и НИИ города. Это и единая библиотечная сеть, и общая база данных интеллектуальной собственности, и центры коллективного пользования с дорогостоящим оборудованием. «В этом преимущества «Большого университета» для средних вузов, которые не входят в ТОП-100», –подчеркнул ректор.

Второе направление сотрудничества – совместные проекты и сетевые программы, например, с участием академических НИИ.

– Какова роль ТГАСУ в «Большом университете»?.. Это наши работы, связанные с градостроительством, благоустройством территорий, в том числе – университетских. Примеры сотрудничества между университетами уже есть. Так, весной наши студенты разработали для СибГМУ проекты арт-объектов и благоустройства для территории рядом с одним из корпусов на Московском тракте, – рассказал Виктор Власов. – Мы можем помочь с точки зрения сопряжения университетской среды с управленческими структурами городами. Нам это все понятно – дизайн, ЖКХ, возведение зданий и сооружений… Томск – университетский город, а привязки нет. В этом направлении готовы работать во всех проектах и со всеми университетами и НИИ.

Во время пресс-конференции также был задан вопрос об участии ТГАСУ в разработке проекта межуниверситетского кампуса.

– В 2020 году будет объявлен соответствующий конкурс, ТГАСУ будет в нем участвовать. Наработки есть. Мы готовы свое видение представить, – сказал ректор.

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