В Томской области должник пытался обмануть пристава с помощью тапочек

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

В Томской области алиментщик пытался обмануть разыскивающего его судебного пристава с помощью тапочек. Однако это не сработало, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Стрежевчанин задолжал 45 тыс. рублей на содержание сына и не собирался погашать долг. В связи с этим мужчину привлекли к административной ответственности. Однако на извещения пристава о вызове на прием алиментщик не реагировал, двери не открывал. Так продолжалось до тех пор, пока за его поиски не взялся судебный пристав, осуществляющий розыск. Соседи по общежитию рассказали, что мужчина периодически появляется на общей кухне, однако, приставу не удавалось его застать.

О том, что хозяина нет дома, можно было понять по тапочкам: они всегда оставались у порога в комнату в неизменном положении. Другого подтверждения того, что гражданин отсутствует, пристав не получил и продолжил визиты на следующий день. В результате должник попался в момент, когда крался по коридору к своей комнате. Мужчина был в носках, а тапочки так и стояли на прежнем месте. Розыскнику должник признался, что специально создавал впечатление о своем отсутствии, переступая через тапочки при выходе из комнаты, чтобы не выдать себя приставам.

В итоге алиментщика доставили в отдел, после чего приставы составили протокол о привлечении его к административной ответственности за неуплату алиментов. Если в течение двух месяцев неплательщик не предпримет попыток к погашению долга, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

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