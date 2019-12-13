Подразделение для борьбы с наркобизнесом в даркнете создали в Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Подразделение по борьбе с наркобизнесом в даркнете создано в управлении наркоконтроля главка МВД по Томской области. Предполагается, что оно приступит к работе с 2020 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Исходя из анализа данных органов системы здравоохранения и правоохранителей оперативная обстановка в сфере наркопреступности в регионе в 2019 году остается сложной. Большинство преступных сообществ для распространения запрещенных веществ используют теневые интернет-площадки», — сообщил сегодня, 12 декабря, заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов на заседании региональной антинаркотической комиссии.

Для борьбы с наркобизнесом в Сети по поручению президента в федеральное законодательство готовятся поправки, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотиков в Интернете.

«МВД России также поставлена задача создать в ведомстве штатные подразделения, специализирующихся на пресечении наркопреступлений с использованием телекоммуникационных технологий. Это относится и к территориальным управлениям по контролю за оборотом наркотиков, в связи с чем региональному УМВД необходимо обеспечить качественное выполнение поручения главы государства», — подчеркнул Игорь Толстоносов.

Как сообщил начальник ведомственного управления наркоконтроля областного УМВД Николай Абрашкин, приказ о формировании отделения IT-технологий уже подписал начальник томской полиции Демьян Лаптев. Специалисты вновь созданного подразделения приступят к работе в 2020 году.

Главной проблемой для выявления и раскрытия преступлений в интернете сегодня правоохранители называют бесконтактный способ коммуникации и сбыта. Наркобизнес использует информационные технологии не только как метод распространения наркотиков, но и как способ пропаганды и рекламы, вербовки продавцов и курьеров.

С начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 1 640 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+31,8 %, за этот же период 2018 года — 1 244 преступления), изъято более 121 кг наркотиков (+ 125,4 %, за этот же период 2018-го — 54 кг). К уголовной ответственности привлечено 448 человек. В частности, правоохранители пресекли деятельность семи интернет-магазинов и одной нарколаборатории, а также впервые за последние десять лет выявили два наркопреступления, совершенных в составе организованного преступного сообщества.

По данным органов здравоохранения в 2019 году в Томской области зарегистрировано 179 фактов отравления наркотиками (в 2018 — 170), 36 случаев закончились летальным исходом (в 2018 — 41), 50 % из них — вследствие потребления синтетических наркотиков.

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