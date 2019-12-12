Завтра в Томске пройдет первая «темная» вечеринка

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2019 // Фото: Vk.com/mystic_party_tomsk

В пятницу, 13 декабря, в Make Love Pizza (пр.Ленина, 85а) пройдет «Мистическая вечеринка», организованная промогруппой ZEN, event-проектом КРУТАЯ ВЕЧЕРИНКА и кафе, на площадке которого будет проходить мероприятие.

Как сообщают организаторы, гостей ждет музыка, диджей-сеты от культовых персонажей локальной сцены, стильная электронная музыка, кинопоказ, а также красный свет и эстетика нового нуара.

На площадке будут действовать две зоны. В подвале в 21:00 гости смогут послушать live-выступления групп «Звёзды» и «Hjördis-Britt Åström», а после 23:00 танцпол разогреют диджеи «Неоновый демон», «Русский бит», «Мистика» и «Есус». В кафе будет располагаться «чилл-зона», где гости смогут пообщаться и насладиться фильмами Гаспара Ноэ и Николаса Рефна.

Начало в 21.00. Вход с репостом — 200 рублей, без него 300. Дресс-код: белая или чёрная одежда

Тэги/темы: