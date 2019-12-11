Водитель ВАЗа пострадал в тройном ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 12 декабря, в Томске произошло ДТП с участием ВАЗ-2109, Lada Largus и Mitsubishi Lancer, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.05 на ул.Герасименко, 3/14. По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением и въехал в припаркованный у обочины Largus. Тот, в свою очередь, начал движение и врезался в стоящую иномарку.

В результате 41-летний водитель ВАЗа доставлен в медучреждение. Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: г. Томск, улица Герцена, 72/1 каб. 318, телефоны: 66-44-22 либо 271-552.

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