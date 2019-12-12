Томских почтовиков-предпенсионеров научили создавать веб-сайты

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Томские почтовики предпенсионного возраста прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования и повышения квалификации «Цифровая грамотность». Обучение прошло в рамках федеральной программы, реализуемой WorldSkills Russia, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Занятия на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки проводили преподаватели Томского техникума информационных технологий. В течение двух недель операторы, начальники и заместители почтовых отделений, специалисты по охране труда, бухгалтеры и почтальоны осваивали компьютерную грамотность.

После освоения программ Word, Exel, Outlook, основ веб-дизайна и языков программирования, ученики создавали веб-сайт предприятия. Все почтовики справились с заданием на отлично — удостоверения о повышении квалификации «Скилл паспорт» получили 18 сотрудников Управления федеральной почтовой связи Томской области.

«Современная почта меняется быстрыми темпами, и многие услуги переходят в режим онлайн, — отметила заместитель директора по управлению персоналом УФПС Томской области Анна Ошаева. — Появились такие новации как упрощенное вручение, которое позволяет получить посылку без предоставления паспорта и заполнения бланков, оплата услуг через мобильно-кассовый терминал, оформление и оплата посылок онлайн, электронные заказные письма. Поэтому персонал Почты России систематически проходит обучение и тренинги».

Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. УФПС Томской области включает в себя девять почтамтов, 301 отделение почтовой связи и одно передвижное отделение. В управлении работают более 2,5 тыс. сотрудников. В Томской области проходит 260 почтовых маршрутов протяженностью свыше 51 тыс. км.

Тэги/темы: