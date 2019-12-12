Томичам предлагают выбрать приоритетную цель нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

12 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В официальной группе «Дороги Томской области» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал очередной опрос. На этот раз томичам предлагается выбрать наиболее важные для нашего региона задачи, которые ставит перед субъектами РФ нацпроект.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2019 году в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании осуществляется из федерального и региональных бюджетов.

Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85 % и более 50 % соответственно. Также предполагается сокращение на 10 % протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Еще одной важной задачей является повышение безопасности дорожного движения. В два раза должно сократиться количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а число погибших в ДТП — в 3,5 раза.

80 % контрактов на строительство и содержание дорог к 2024 году должны заключаться с расчетом на использование новых технологий, 70 % контрактов — на принципах жизненного цикла.

«За последние четыре года Томская область проделала масштабную работу по улучшению транспортной инфраструктуры в рамках президентского дорожного проекта и губернаторского проекта «Дороги». Но предстоит сделать еще больше — до 2024 только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дорожный ремонт планируется направить около 23 миллиардов рублей», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Проголосовать можно здесь. Итоги голосования будут подведены 20 декабря.

Тэги/темы: