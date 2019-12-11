Томичей приглашают на выставку эксклюзивных украшений от Диор, Шанель и Баленсиага

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2019 // Фото: Vk.com/tomskmuseum

В пятницу, 13 декабря, в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75) стартует частная выставка «Легенды винтажной моды». Томичам представят более 400 предметов, относящихся к периоду 1900-х –1970-х годов. Все изделия принадлежат Наталии Костиной, частному коллекционеру из Новосибирска.

Как сообщают организаторы в группе ВКонтакте, экспонатами станут как «костюмная бижутерию», являвшаяся частью массового производства, так и эксклюзивные украшения, созданные в единичных экземплярах по заказам известных домов мод и таких кутюрье, как Кристобаль Баленсиага, Арнольд Скаази, Эльза Скиапарелли, Коко Шанель, Кристиан Диор, Жан Пату, Луи Ферро и др.

Также можно будет увидеть изделия с богемским, пекинским, венецианским стеклом, редкие украшения Северной Богемии с художественным стеклом направления «модерн», и даже Saphiret – редчайшее викторианское стекло, в которое при изготовлении добавляли реальное золото. По задумке мастеров, оно должно было по своей красоте превзойти бриллиант, но из-за дорогостоящей технологии производство Saphiret остановили еще в начале XX века.

Экспозиция редких артефактов будет дополнена оригинальными винтажными платьями от Oscar de la Renta, Chriatian Dior, Donald Brooks, Emilia Bellini.

По словам Елены Фещенко, работницы краеведческого музея, примечательно, что каждая вещь имеет не только собственную историю, но и историю ее появления у Наталии. Коллекционер уже организовывала выставки во многих крупных музеях России, но в Томске это происходит впервые. Выставка рассчитана, прежде всего, на девушек и женщин, и понравится как любителям, так и профессионалам – стилистам, ювелирам, модельерам и дизайнерам, считает Елена.

Музей планирует провести авторскую экскурсию от Наталии Костиной, а также мастер-классы по созданию украшений.

Выставка будет длиться месяц.

Тэги/темы: