В Томске пройдёт вечеринка, посвящённая поп-культуре двухтысячных

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2019 // Фото: vk.com/y2kparty

В воскресенье, 15 декабря, в Томске в культурном пространстве FLAT (ул.К.Маркса, 23а) пройдёт вечеринка «Проблема 2000». Гостям предложат вспомнить о времени детства и отрочества нынешнего молодого поколения, сообщают организаторы.

Специально для вечеринки три музыкальные группы: Unseen Tiger, «Зачарованные» и Gas Sniffers, помимо своего основного материала, подготовят кавер-версии своих любимых песен отечественной и зарубежной популярной музыки двухтысячных. Солист группы «Звёзды» Гена Квитков представит тематический плейлист своего диджей-сета.

Главный редактор музыкального журнала «Новый рок» Александр Арляпов расскажет о своём опыте взаимодействия с музыкой нулёвых, а представитель движения «Дух русской комикс-школы» Саша Цайзер — о популярных и андеграундных комиксах тех лет в России и за рубежом.

Организаторы вечеринки попытаются найти ответ на вопрос о том, как поп-культура двухтысячных повлияла на современный андеграунд, вкусы и поведение нынешнего молодого поколения и насколько она актуальна для нас сейчас.

«Вечеринка „Проблема 2000“ — это попытка представить общество, где катастрофу не удалось избежать, все сошли с ума, а культура тех лет повернулась вниз головой — независимые музыканты и лекторы станут проповедниками массовой культуры, что будет им не привычно и подвергнет зрителей в экстатический культурный шок», — говорится в сообщении.

Пространство вечеринки будет оформлено артефактами из двухтысячных, а гостям предлагается соблюсти тематический дресс-код.

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