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Власти Томска хотят штрафовать автовладельцев, чей транспорт мешает проезду мусоровозов

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Администрация Томска выступила с законодательной инициативой о введении штрафов для водителей, которые оставляют автомобили на путях проезда к мусорным площадкам, сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь».

«У нас создается ситуация, когда региональный оператор не может вывести мусор своевременно, потому что подъезды и подходы к контейнерной площадке перекрыты машинами. Сегодня с утра таких объектов было 18. Оператор вынужден возвращаться, это время, деньги, а потом и негатив от жильцов», — сказал на заседании комиссии Законодательной думы региона заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо ввести штрафы и изменения в правила благоустройства Томска.

«Аналогичный механизм сегодня действует в отношении любителей парковаться на газонах: с введением административного наказания, нарушений стало меньше», — добавил заммэра.

Как в свою очередь отметил директор компании «АБФ Логистик» (субподрядчик регионального оператора по вывозу и обращению с ТКО) Николай Чаринцев, аналогичная правоприменительная практика действует сегодня в других российских регионах.

«Есть правила дорожного движения — федеральный закон, в котором также содержится запрет на парковку транспорта, который препятствует другому транспорту осуществлять свою деятельность. Второй уровень — КоАП субъектов. Но необходимо включить нормы именно в правила благоустройства органов местного самоуправления, поскольку так мы увеличим круг потенциально уполномоченных фиксировать это нарушение и составлять протокол», — сказал Чаринцев.

Согласно проекту закона, в качестве наказания нарушителю в первый раз грозит предупреждение, при повторном нарушении штраф — 1 тыс. рублей для физических лиц, 5 тыс. для должностных лиц и 10 тыс. для юридических лиц.

В то же время депутат облдумы Сергей Автомонов на заседании комиссии отметил, что такие изменения могут коснуться и ЗАТО Северск, где «плотность застройки не всегда позволяет беспрепятственно заехать технике во двор».

Как сообщалось, в седьмой зоне деятельности (Томск и Томский район) Томской области оператором по обращению с отходами по итогам конкурса было признано муниципальное «Спецавтохозяйство». Но к работе предприятие приступил только с 1 июля из-за судебных процессов: Федеральная антимонопольная служба и один из участников конкурса пытались оспорить итоги конкурса.

В начале июня департамент тарифного регулирования Томской области утвердил единый тариф на услугу «Спецавтохозяйства».

8 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура в связи со срывом начала мусорной реформы в регионе.

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