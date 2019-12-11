Для фестиваля «Хрустальный Томск» заготовят 180 ледяных блоков

11 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Для шестого международного фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» будет заготовлено 180 ледяных блоков. Длина каждого — 2 м, ширина — 1 м, толщина — от 25 до 30 см. Заготовка традиционно ведется на озере Боярском, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для создания ледовых скульптур требуется материал особой чистоты и прозрачности. К 15 декабря подрядчики привезут необходимое количество ледяных блоков на Новособорную», — рассказал начальник управления культуры Денис Шостак.

В день открытия 20 команд высококлассных мастеров будут обеспечены 8 ледяными блоками для создания скульптур.

С 15 по 20 декабря на глазах у зрителей на площади Ново-Соборной умельцы из 8 стран мира создадут хрустальные композиции на тему «415-лет Томска».

Также особенностью фестиваля станет блиц-турнир, который будет длиться в течении всего первого дня фестиваля. Однако, его итоги останутся интригой для участников до заключительного дня — 20 декабря.

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