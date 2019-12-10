В Томской области должник пытался спрятать от приставов автомобиль, но испугался уголовного преследования

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Предприниматель из села Первомайское передал машину взыскателю, когда узнал о перспективе возбуждения в отношении него уголовного дела, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчина задолжал кредитной организации 600 тыс.рублей. В связи с этим приставы наложили арест на его имущество. Однако предприниматель заключил с банком мировое соглашение, по которому был обязан ежемесячно вносить деньги. В итоге исполнительный лист был отозван, а аресты сняты.

Позже выяснилось, что должник обманул банк и ни одного платежа в кредитную организацию так и не поступило. Организация вновь предъявила приставам исполнительный лист, после чего производство было возобновлено. В частности, приставы арестовали Nissan Almera 2014 г.в., оставив ее предпринимателю на ответственное хранение, и предупредили об уголовной ответственности за сокрытие, передачу, порчу, продажу арестованного имущества. После проведения оценки приставы подготовили документ для передачи автомобиля на реализацию, но желающих купить автомобиль не нашлось. Тогда банку предложили оставить имуществу у себя, взыскатель согласился. Но передать организации машину оказалось проблематично: должник начал прятать автомобиль под предлогом поездок в соседние регионы.

В связи с этим сотрудник отдела напомнила неплательщику, что тот предупрежден об уголовной ответственности за сокрытие арестованного имущества, поэтому приставы вправе возбудить в отношении него уголовное дело. Данный телефонный разговор заставил должника изменить свое поведение, и он предоставил автомобиль приставам для передачи взыскателю.

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