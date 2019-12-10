В следующем году эксперты разработают проект капремонта томской «Усадьбы Асташева»

10 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томский государственный архитектурно-строительный университет разрабатывает проектно-сметную документацию для капремонта памятника архитектуры федерального значения «Усадьбы золотопромышленника Ивана Асташева» на пр. Ленина, 75 в Томске. Сейчас здесь располагается Томский областной краеведческий музей имени Шатилова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, до сентября 2020 года специалисты университета проведут комплексные историко-архитектурные и инженерно-технические научные исследования. По итогам геологических, геодезических, экологических, археологических и других изысканий будет сделано заключение о необходимом объеме и видах работ.

«Эксперты проверят состояние фундамента, межэтажных и чердачных перекрытий, измерят уровень грунтовых вод и другие не менее важные показатели», — уточнила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Кроме того, специалисты подготовят предложения по реставрации фасадов, внутренних интерьеров здания, сформируют проектные решения по капитальному ремонту кровли.

Проектно-сметная документация также предусмотрит работы для обеспечения доступа к объекту культурного наследия людей с ограниченными возможностями здоровья.

Усадьба золотопромышленника Ивана Дмитриевича Асташева в историческом районе «Юрточная гора» — яркий представитель русского классицизма начала XIX - второй половины XIX веков. В 1838 году началось формирование усадебного ансамбля, объединившего особняк, ограду и домовую церковь.

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