Томские и московские ученые нашли перспективный способ диагностировать шизофрению по анализу крови

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Ученые НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и их московские коллеги нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, белки, которые могут стать биологическими маркерами для своевременной диагностики этого заболевания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири».

«Ученые проанализировали сыворотку крови пациентов, страдающих шизофренией, биполярным аффективным расстройством (БАР), и здоровых людей. Все больные с психическими расстройствами были госпитализированы в стадии обострения и еще не начали проходить лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в современной медицинской практике психиатр делает заключение о диагнозе исключительно на основании клинической картины и своего опыта, «анализа на шизофрению» не существует.

Для анализа были случайным образом выбраны по 10 представителей каждой группы (больных шизофренией, биполярным аффективным расстройством и здоровых людей), у которых было взято по 30-50 образцов крови. В каждой группе определили от 1 400 до 1 600 белков, после чего средствами биоинформатики и статистики выявили уникальные белки для групп пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.

Всего было найдено 27 белков, связанных с шизофренией, и 18 — с БАР, с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) было определено их количество у всех испытуемых в каждой группе.

Выяснилось, что у больных у больных шизофренией, по сравнению с остальными группами, повышено содержание белка ANKD 12, а при наиболее тяжелом проявлении шизофрении, кроме того, снижено содержание белка кадгерин 5.

«Измерение количества этих белков методом ИФА, который доступен в большинстве медицинских лабораторий, уже способно помочь врачам поставить диагноз „шизофрения“ и понять степень тяжести заболевания. Возможно, в дальнейшем, когда будут найдены другие подобные белки, на их основе создадут диагностическую панель лабораторных маркеров шизофрении. Мы сейчас как раз этим занимаемся в рамках гранта Российского научного фонда», — отмечает старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН Людмила Смирнова.

По ее словам, набор белков, измененных при шизофрении, оказался связанным в первую очередь с иммунным ответом, клеточной коммуникацией, ростом и сохранением клеток, белковым обменом и регуляцией метаболизма нуклеиновых кислот.

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