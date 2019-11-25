В «Точке кипения — Томск» рассказали о цифровом этикете и как продвигать технологические продукты
В субботу, 23 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» прошел практический семинар на тему «Коммуникации в эпоху ИТ: от цифрового этикета до того, нужен ли нам вообще PR».
Спикер семинара — Мария Подлеснова, руководитель проекта Rusbase — независимого издания о технологиях и бизнесе, организатор мероприятий и создателя сервисов для предпринимателей, инвесторов и корпораций.
Совместно с участниками семинара — представителями томских IT-компаний, журналистами, PR -менеджерами и маркетологами, обсудили доступные сервисы для компаний и способы эффективной коммуникации для технологического бизнеса. А также разобрали новые правила «Цифрового этикета».
Мария Подлеснова рассказала, что как
Помимо освещения технологической повестки Rusbase пишет о бизнесе и предпринимательстве. С 2014 проводит крупные мероприятия — Tech Days Russia, конференции по FinTech, искусственному интеллекту, Speed Dating по технологическим направлениям для инвесторов и стартапов.
«Что касается сервисов, то на Rusbase собраны возможности для бизнеса, база предпринимателей, источники финансирования и сделки, целая „Энциклопедия“. Собраны интерактивные карты — пересчитаны индустрии: FinTech, AgroTech, GreenTech и другие. Вторая история — это рейтинги Rusbase о миллионах в области технологий. Каждый квартал один рейтинг: еда, медицина, искусственный интеллект, картированные отрасли. Также готовим контент и медиа для тех, кто хочет быть Илонами Масками — Rusbase Young, для аудитории 18–24» — говорит Подлеснова.
Ключевым компонентом в коммуникации
Если вы создаете продукт, то необходимо первоначально нанять маркетолога, а только потом — пиарщика и рекламиста. Ключевая задача маркетолога — понять, как правильно упаковать ваш продукт и как о нем рассказать, при этом использовать аналитику.
Помимо работы над самим продуктом, Мария отметила, что выстроить грамотное общение с медиплощадками — задача не из легких.
Спикер выделяет несколько основных способов взаимодействия с общественностью и СМИ:
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Не задаем вопросов журналистам «А что вам может быть интересно обо мне?». Вероятнее поступит ответ: «ничего».
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Не стоит делать массовые рассылки на почту
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Не давать один инфоповод конкурирующим медиа
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В компании лидер и
PR-специалистдолжны быть единым целым
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Не нужно врать
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Не записываем себя в «эксперты по всем вопросам»
Спикер также рекомендовала использовать ряд сервисов, которые могут стать незаменимым помощником в коммуникации для технологического предпринимательства: конструкторы сайтов, программы для мониторинга и аналитики бренда, площадки для экспертного опыта.
В разговоре о Цифровом этикете коснулись темы приватности и тактичном использовании доступных средств коммуникации.
«В любых переписках пишите так, чтобы после скриншота не было стыдно. Забудьте про „приватность“, вы платите ею за цифровую экономику» — заметила Подлеснова.
Спикер также отметила, что, если вы решили с
Также Мария привела несколько правил e-mail этикета — призвала участников формулировать тему письма как «повод открыть его», добавлять в скрытую копию получателей рассылок, не писать большие письма и прикреплять файлы в виде ссылок на облачные хранилища.
Мария Подлеснова:
Основатель и CEO Rusbase — независимое
Руководитель Big Data Hub by Deworkacy — профессиональное сообщество участников рынка больших данных и технологий искусственного интеллекта с собственной площадкой в центре Москвы.
Ментор Skolkovo Startup Academy — специальная образовательная программа (5 мес) для предпринимателей в рамках Московской