В «Точке кипения — Томск» рассказали о цифровом этикете и как продвигать технологические продукты

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 23 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» прошел практический семинар на тему «Коммуникации в эпоху ИТ: от цифрового этикета до того, нужен ли нам вообще PR».

Спикер семинара — Мария Подлеснова, руководитель проекта Rusbase — независимого издания о технологиях и бизнесе, организатор мероприятий и создателя сервисов для предпринимателей, инвесторов и корпораций.

Совместно с участниками семинара — представителями томских IT-компаний, журналистами, PR -менеджерами и маркетологами, обсудили доступные сервисы для компаний и способы эффективной коммуникации для технологического бизнеса. А также разобрали новые правила «Цифрового этикета».

Мария Подлеснова рассказала, что как IT-продукт Rusbase сделан в Томске: «Наш CTO из Томска. Мы начинали вместе делать сайт. Ключевая команда сидит в Москве, но сам продукт был разработан здесь, у вас. Сибирский специалист пришел к нам верстальщиком, сейчас вырос до Chief technical officer».

Помимо освещения технологической повестки Rusbase пишет о бизнесе и предпринимательстве. С 2014 проводит крупные мероприятия — Tech Days Russia, конференции по FinTech, искусственному интеллекту, Speed Dating по технологическим направлениям для инвесторов и стартапов.

«Что касается сервисов, то на Rusbase собраны возможности для бизнеса, база предпринимателей, источники финансирования и сделки, целая „Энциклопедия“. Собраны интерактивные карты — пересчитаны индустрии: FinTech, AgroTech, GreenTech и другие. Вторая история — это рейтинги Rusbase о миллионах в области технологий. Каждый квартал один рейтинг: еда, медицина, искусственный интеллект, картированные отрасли. Также готовим контент и медиа для тех, кто хочет быть Илонами Масками — Rusbase Young, для аудитории 18–24» — говорит Подлеснова.

Ключевым компонентом в коммуникации по-прежнему остается продукт. Именно он создает цепочку, в которую входят информационный повод, целевая аудитория, сообщение, лидер мнений, а также определяется формат и канал.

Если вы создаете продукт, то необходимо первоначально нанять маркетолога, а только потом — пиарщика и рекламиста. Ключевая задача маркетолога — понять, как правильно упаковать ваш продукт и как о нем рассказать, при этом использовать аналитику.

Помимо работы над самим продуктом, Мария отметила, что выстроить грамотное общение с медиплощадками — задача не из легких.

Спикер выделяет несколько основных способов взаимодействия с общественностью и СМИ:

Не задаем вопросов журналистам «А что вам может быть интересно обо мне?». Вероятнее поступит ответ: «ничего».

Не стоит делать массовые рассылки на почту

Не давать один инфоповод конкурирующим медиа

В компании лидер и PR-специалист должны быть единым целым

Не нужно врать

Не записываем себя в «эксперты по всем вопросам»

Спикер также рекомендовала использовать ряд сервисов, которые могут стать незаменимым помощником в коммуникации для технологического предпринимательства: конструкторы сайтов, программы для мониторинга и аналитики бренда, площадки для экспертного опыта.

В разговоре о Цифровом этикете коснулись темы приватности и тактичном использовании доступных средств коммуникации.

«В любых переписках пишите так, чтобы после скриншота не было стыдно. Забудьте про „приватность“, вы платите ею за цифровую экономику» — заметила Подлеснова.

Спикер также отметила, что, если вы решили с кем-то созвониться, то сперва следует написать сообщение и убедиться, что ваш звонок будет уместен. Также с голосовыми сообщениями, их используем только в крайних случаях и когда мы предупредили человека об этом. В большинстве современных устройств есть функция голосового ввода, которая позволит вам надиктовать сообщение, а адресат уже комфортно его прочитает. А опоздание на скайп или видеозвонок - это такое же опоздание.

Также Мария привела несколько правил e-mail этикета — призвала участников формулировать тему письма как «повод открыть его», добавлять в скрытую копию получателей рассылок, не писать большие письма и прикреплять файлы в виде ссылок на облачные хранилища.

Мария Подлеснова:

Основатель и CEO Rusbase — независимое интернет-издание про технологии и бизнес. Пишет для предпринимателей, а также организует ряд профессиональных мероприятий под брендом TechDaysRussia.

Со-основатель и партнёр Spinon — агентство, оказывающее услуги в области корпоративных инноваций (акселерационные программы, скаутинг проектов/технологий под запросы компании, запуск пилотов между стартапами и корпорациями, организация хакатонов и чемпионатов по Data Science).

Руководитель Big Data Hub by Deworkacy — профессиональное сообщество участников рынка больших данных и технологий искусственного интеллекта с собственной площадкой в центре Москвы.

Ментор Skolkovo Startup Academy — специальная образовательная программа (5 мес) для предпринимателей в рамках Московской Бизнес-школы Сколково.

Тэги/темы: