Томичей приглашают на бесплатные лекции о литературе

Проект «Открытый университет» Томского госуниверситета завершает год литературными лекциями, объединенными в цикл под названием «Двенадцать», сообщает пресс-служба вуза.

Такая идея родилась в связи с тем, что первым событием в рамках работы «Открытого университета» в 2018-19 учебном году стали нон-стоп чтения романа «12 стульев»: именно поэтому организаторы решили поддержать этот замысел и провести тематические лекции о литературных произведениях, связанных с данным числом. Охват оказался широким: в предлагаемый курс «Двенадцать» вошли разножанровые произведения, начиная с эпохи античности и заканчивая литературой 20 века.

Лекции стартуют 16 декабря и будут проходить в 26 аудитории 3 учебного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 34) в 18.25.

Программу можно скачать тут.

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