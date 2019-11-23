«Точка кипения — Томск» стала одной из площадок проекта «Дни научного кино ДНК»

23 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Пространство «Точка кипения — Томск» является одной из площадок проведения масштабного просветительского проекта «Дни научного кино ДНК», проводимого по инициативе Фестиваля актуального научного кино ФАНК. Проект поддерживает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования. Партнерами проекта выступают: телеканал «Наука», Русское географическое общество, телеканал «Discovery Channel», Международный фестиваль Зеленого Документального Кино ECOCUP, Международный фестиваль Academia Film Olomouc, Европейская Академия Научного Кино.

В рамках Дней научного кино в региональной «Точке кипения — Томск» пройдут показы и обсуждение фильмов с экспертами:

Фильм «Изобретая будущее» (12+)

25.11.2019 (понедельник) 18:30 — 20:30 ч.

Регистрация: https:// leader-id .ru/event/29809/

Описание: Документальная лента рассказывает о том, как выглядит современная наука для исследователей, которые совсем недавно встали на путь научных открытий, и как частные инициативы превращаются в рабочие проекты благодаря личным амбициям, усердной работе и поддержке близких людей.

Вместе с тем у создателей фильма получилось провести ещё и социокультурное исследование: на примере своих героев они демонстрируют, как семейные привычки, особенности человека, образ жизни и политическая среда формируют взгляды неравнодушных подростков и их активную общественную позицию. Наука становится захватывающим приключением с открытым финалом. Сможет ли новое поколение дать человечеству надежду на осознанное будущее?

Фильм «Плот» (18+)

26.11.2019 (вторник) 18:30 — 19:30 ч.

Регистрация: https:// leader-id .ru/event/29820/

Описание: В 1973 г. в рамках научного эксперимента по изучению причин насилия и сексуального влечения пятеро мужчин и шесть женщин переплыли Атлантический океан на плоту. События трёхмесячного путешествия оказались крайне неожиданными. Используя архивные материалы и воссоединив членов экспедиции, доживших до наших дней, фильм проливает свет на произошедшее.

Фильм «Разум, сердце и душа» (12+)

27.11.2019 (среда) 18:30 — 20:00 ч.

Регистрация: https:// leader-id .ru/event/29840/

Описание: Шесть преподавателей математики и физики желают поделиться красотой своих исследований. Они организуют конкурс с надеждой вдохновить художников на создание новаторских произведений, основанных на современной науке. Для оценки результатов было приглашено жюри из шести экспертов в области искусства, моды и архитектуры.

Можно подумать, что в отличие от красоты математической художественная красота может быть оценена без полного понимания. Неожиданно математическая строгость сменяется художественной, и уверенность учёных в красоте собственных исследований вступает в противоречие с мировоззрением современных художников.

Фильм «Привет, робот!» (16+)

28.11.2019 (четверг) 18:30 — 20:30 ч.

Регистрация: https:// leader-id .ru/event/29842/

Описание: Роботы-гуманоиды — это новые существа на нашей планете. Они работают на стойках регистрации, в торговых центрах и шеф-поварами ресторанов. Сегодня они приходят и в нашу личную жизнь.

«С искусственным интеллектом вы должны общаться простыми и короткими предложениями», — такой совет дали Чаку, когда он забирал своего нового робота-партнёра Гармонию прямо с заводского конвейера. А на другом конце света, в Токио, сын подарили Сакурайе милого робота Пеппер, чтобы она чувствовала себя менее одинокой.

Как мы будем жить вместе с искусственным интеллектом? Что мы выиграем, что потеряем? Документальный фильм показывает наше будущее.

Фильм «Вы доверяете этому компьютеру?» (12+)

29.11.2019 (пятница) 18:30 — 20:30 ч.

Регистрация: https:// leader-id .ru/event/29843/

Описание: «Ваш компьютер знает о вас больше, чем ваша мама», — утверждают эксперты в фильме Криса Пайна «Доверять этому компьютеру?». И к их мнению стоит прислушаться: в фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие. Фильм без лишних эмоций суммирует всё, что нам известно о плюсах и минусах развития искусственного интеллекта. А он сейчас внедрён везде — от ноутбуков до робототехники, от военных дронов до рекламы в вашем фейсбуке, от которой вы не знаете, куда деться. Человеческие возможности, судя по последним изобретениям, огромны, но еще больше возможности машин, которые теперь могут самообучаться. В фильме Маск говорит: «Однажды все диктаторы умрут, но их место может занять бессмертный диктатор, от которого не спастись». Режиссёр посвятил киноленту Стивену Хокингу, который утверждал, что однажды человечество окажется под угрозой вымирания из-за своей гонки за супермашинным интеллектом. Или суперинтеллектуальной машиной»

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж, вход с ул. Аркадия Иванова).

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