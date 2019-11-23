«Точка кипения — Томск» стала одной из площадок проекта «Дни научного кино ДНК»
Пространство «Точка кипения — Томск» является одной из площадок проведения масштабного просветительского проекта «Дни научного кино ДНК», проводимого по инициативе Фестиваля актуального научного кино ФАНК. Проект поддерживает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования. Партнерами проекта выступают: телеканал «Наука», Русское географическое общество, телеканал «Discovery Channel», Международный фестиваль Зеленого Документального Кино ECOCUP, Международный фестиваль Academia Film Olomouc, Европейская Академия Научного Кино.
В рамках Дней научного кино в региональной «Точке кипения — Томск» пройдут показы и обсуждение фильмов с экспертами:
Фильм «Изобретая будущее» (12+)
Регистрация: https://
Описание: Документальная лента рассказывает о том, как выглядит современная наука для исследователей, которые совсем недавно встали на путь научных открытий, и как частные инициативы превращаются в рабочие проекты благодаря личным амбициям, усердной работе и поддержке близких людей.
Вместе с тем у создателей фильма получилось провести ещё и социокультурное исследование: на примере своих героев они демонстрируют, как семейные привычки, особенности человека, образ жизни и политическая среда формируют взгляды неравнодушных подростков и их активную общественную позицию. Наука становится захватывающим приключением с открытым финалом. Сможет ли новое поколение дать человечеству надежду на осознанное будущее?
Фильм «Плот» (18+)
Регистрация: https://
Описание: В 1973 г. в рамках научного эксперимента по изучению причин насилия и сексуального влечения пятеро мужчин и шесть женщин переплыли Атлантический океан на плоту. События трёхмесячного путешествия оказались крайне неожиданными. Используя архивные материалы и воссоединив членов экспедиции, доживших до наших дней, фильм проливает свет на произошедшее.
Фильм «Разум, сердце и душа» (12+)
Регистрация: https://
Описание: Шесть преподавателей математики и физики желают поделиться красотой своих исследований. Они организуют конкурс с надеждой вдохновить художников на создание новаторских произведений, основанных на современной науке. Для оценки результатов было приглашено жюри из шести экспертов в области искусства, моды и архитектуры.
Можно подумать, что в отличие от красоты математической художественная красота может быть оценена без полного понимания. Неожиданно математическая строгость сменяется художественной, и уверенность учёных в красоте собственных исследований вступает в противоречие с мировоззрением современных художников.
Фильм «Привет, робот!» (16+)
Регистрация: https://
Описание:
«С искусственным интеллектом вы должны общаться простыми и короткими предложениями», — такой совет дали Чаку, когда он забирал своего нового
Как мы будем жить вместе с искусственным интеллектом? Что мы выиграем, что потеряем? Документальный фильм показывает наше будущее.
Фильм «Вы доверяете этому компьютеру?» (12+)
Регистрация: https://
Описание: «Ваш компьютер знает о вас больше, чем ваша мама», — утверждают эксперты в фильме Криса Пайна «Доверять этому компьютеру?». И к их мнению стоит прислушаться: в фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие. Фильм без лишних эмоций суммирует всё, что нам известно о плюсах и минусах развития искусственного интеллекта. А он сейчас внедрён везде — от ноутбуков до робототехники, от военных дронов до рекламы в вашем фейсбуке, от которой вы не знаете, куда деться. Человеческие возможности, судя по последним изобретениям, огромны, но еще больше возможности машин, которые теперь могут самообучаться. В фильме Маск говорит: «Однажды все диктаторы умрут, но их место может занять бессмертный диктатор, от которого не спастись». Режиссёр посвятил киноленту Стивену Хокингу, который утверждал, что однажды человечество окажется под угрозой вымирания
Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж, вход с ул. Аркадия Иванова).