Компании из Москвы, Петербурга и Новосибирска определят концепцию реконструкции театра драмы и филармонии Томска

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2019 // Фото: Википедия

Четыре компании начали предварительные работы над созданием проектной документации реконструкции зданий Томского драматического театра и областной государственной филармонии, построенных в 70-80-х годах прошлого века в центре Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Евгения Паршуто.

Он уточнил, что речь идет о двух московских компаниях, а также фирмах из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

«Мы провели работу с этими четырьмя предполагаемыми подрядчиками, которые сегодня вообще в состоянии в России эту работу сделать. У них есть возможность технологически понять, что нужно сделать в этих зданиях. А там нужно менять всю начинку, но нужно ответить на главный вопрос — что это будет, капитальный ремонт или реконструкция», — сказал вице-губернатор.

По словам Паршуто, для подготовки проектов по ремонту двух зданий в областном бюджете заложено 100 млн рублей. Конкурсные процедуры планируется начать в следующем году.

«В этом году решили не начинать даже конкурсные процедуры. Собрали с указанных предприятий что-то вроде технического задания и в два этапа в 2020 году проведем проектные работы. Первый займет 3-4 месяца по концептуальному проектированию, то есть, что именно предлагается сделать в зданиях. Потому что наши специалисты, томские, не могут сегодня ответить на этот вопрос», — добавил Паршуто.

Второй этап — само проектирование — будет длиться восемь месяцев. Власти ожидают, что проекты реконструкции будут готовы к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции по каждому объекту может составить порядка 1 млрд рублей. По мнению властей, здания выглядят несовременно, также необходимо переоборудовать не только внешнюю, но и внутреннюю часть объектов.

Томский драматический театр был основан в 1848 году. Современное здание театра серого цвета на площади Ленина возле региональной администрации построено в 1978 году и имеет площадь около 4,5 тыс. кв. метров.

Томская областная государственная филармония образована в 1946 году. Современное здание из красного и белого кирпича с орнаментом открыто в 1986 году напротив здания театра, вмещает в себя большой и малый залы, а также камерный зал.

Тэги/темы: