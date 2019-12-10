Долги по алиментам не выпустили матроса из Томской области в море

10 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель города Асино, задолжавший по алиментам, не смог уехать на промысел из-за накопившегося долга, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мужчина, выезжающий на заработки на Камчатку, обязан платить алименты в пользу двух взыскателей. Первоначально задолженность составляла несколько сотен тысяч рублей. Приставы обратили взыскание на зарплату и другие доходы должника, который в качестве матроса на рыболовецком судне периодически выходит в море. Также должнику запретили выезжать за границу.

В итоге основную часть долга удалось погасить, но до полной выплаты алиментов взыскателям необходимо перечислить еще 128 тыс. рублей. Должник же, вопреки вынесенному ограничению на выезд за пределы РФ, намеревался уйти в дальний рейс с заходом в иностранные порты, но таможенная служба, проводя проверку документов на корабле, вернула рыбака на берег.

В результате перед алиментщиком возникла острая необходимость погашения долга. Только в этом случае он сможет заниматься промыслом, сопряженным с заграничными командировками.

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