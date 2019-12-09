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Суд обязал томское предприятие вернуть районной администрации речные причалы на 40 млн рублей

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Арбитражный суд Томской области признал недействительной сделку по передаче в собственность ООО «Перевозчик» нескольких причалов и земельных участков на левом берегу реки Обь в Колпашевском районе на сумму более 40 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Орган местного самоуправления неправомерно передал в собственность коммерческой организации ряд объектов, в том числе причальные сооружения. В состав приватизированного имущества включены земельные участки в границах береговой полосы», — говорится в сообщении прокуратуры.

В то же время в материалах картотеки арбитражных дел отмечается, что ООО «Перевозчик» до 2016 года являлось унитарным муниципальным предприятием. После преобразования объекты, числившиеся на балансе предприятия, так и не были переданы обратно муниципалитету.

Прокурор подал заявление в суд об оспаривании сделки после того, как в мае текущего года причалы были переданы в аренду АО «Томская судоходная компания».

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал коммерческую организацию вернуть имущество администрации Колпашевского района Томской области.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Перевозчик» принадлежит администрации Колпашевского района.

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