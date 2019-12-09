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Томский онкодиспансер запустил личный кабинет для пацентов

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Для пациентов Томского областного онкологического диспансера создан личный кабинет. Он доступен как на сайте учреждения по ссылке lk.tomonco.ru, так и в виде бесплатного мобильного приложения «Tomonco», доступного для скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay.

Как сообщает департамент здравоохранения, личный кабинет позволяет записаться к врачу онлайн и запланировать необходимые обследования, сохранить результаты клинических анализов, историю посещений и заключения врачей. С помощью функции «Семейный профиль» у пользователей есть возможность следить за здоровьем всей семьи.

«Личный кабинет разработан таким образом, чтобы пациент получал максимум информации о состоянии своего здоровья, истории диагностики и лечения. Предусмотрена функция обратной связи (чат с администратором), напоминания о приеме лекарств и многое другое», – отметила главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

Памятку о регистрации и использовании личного кабинета можно получить в регистратурах Томского областного онкологического диспансера по адресам: пр. Ленина, 115, ул. Яковлева, 35,ул. И. Черных, 96/16 или на сайте учреждения по ссылке.

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