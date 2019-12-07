В Томской области отмечают рост числа смертельных ДТП

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Власти Томской области отмечают рост в регионе количества ДТП со смертельным исходом. В связи с этим прошло внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором были предложены меры по борьбе со сложившейся ситуацией, передает пресс-служба обладминистрации.

По данным областного УГИБДД с начала года на дорогах Томской области произошло 675 аварий, в которых 88 человек погибли и 807 получили травмы. Несмотря на общее снижение числа ДТП на 6%, число раненых в них людей выросло на 8%, погибших — на 20%. Большая часть аварий с пострадавшими (88%) произошли по вине водителей.



Наиболее аварийным временем суток оперативные службы называют период с 17 до 18 и с 21 до 22 часов, по дням недели — пятницу и субботу. Больше всего аварий допустили люди в возрасте от 30 до 40 лет (20 человек) и от 40 до 50 лет (16 человек).



«С причиной выезда на встречную полосу связано 24 процента всех смертельных случаев на дорогах. Рост таких происшествий отмечен в Александровском, Асиновском, Томском, Молчановском и Зырянском районах», — сообщил начальник регионального управления ГИБДД Вячеслав Трещев, отметив, что с января 2020 года безопасность на дорогах Северска усилят 30 сотрудников отдельного взвоза ДПС.



Докладывая о мероприятиях по устранению мест концентрации ДТП, начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи администрации Томской области Юрий Баев предложил механизм быстрого реагирования на ДТП. Так, если сопутствующей причиной аварии станет состояние дорожно-уличной сети, то недостатки должны устраняться в течение 10-15 дней.



Глава Асиновского района Николай Данильчук обратил внимание комиссии на рост числа «пьяных» ДТП, предложив правоохранителям активнее использовать уголовную практику за управление автомобилем в нетрезвом виде.



Всего, по данным правоохранительных органов, с начала года к административной ответственности привлечено 436 тысяч водителей, 3 729 из них были задержаны в состоянии опьянения.



Главам муниципалитетов комиссия поручила взять под личный контроль работу коммунальных служб и управляющих компаний по очистке дорог, управлению УГИБДД — усилить профилактическую и оперативную работу в предновогодние и праздничные дни.

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