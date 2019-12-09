Томичам покажут фильм о российских немцах

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2019 // Фото: leader-id.ru

В субботу, 14 декабря, в коворкинге «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26) пройдет показ фильма «Немецкая фамилия». Герои фильма расскажут об их идентичности, сегодняшнем укладе жизни, культурных традициях, важности их сохранения для молодежи, сообщают организаторы.

Фильм состоит из серии интервью с активными представителями сообщества российских немцев. Ленту дополняют видео с крупных мероприятий, проводимых сообществом РН в Томске и области, а также архивные фото- и видеоматериалы.

Презентация фильма пройдет в открытом формате с участием представителей Российско-немецкого дома и учреждений-партнеров проекта. Приглашаются все желающие!



После просмотра состоится панельная дискуссия с участием отдельных героев фильма и экспертов. Модераторами дискуссию выступят журналисты видеофильма.

По окончании обсуждения гостям и участникам мероприятия будет представлен план работы общественного движения РН Томского региона на 2020 год с возможностью ознакомления и записи на отдельные мероприятия и проекты.

Начало мероприятия в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

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