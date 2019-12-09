В воскресенье в Томске откроются елочные базары

9 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В воскресенье, 15 декабря, в Томске откроются 29 елочных базаров во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В Октябрьском районе томичам предложат ели по адресам:

ул. Пушкина, 25а,

ул. Пушкина, 21д,

ул. Иркутский тракт, 61,

ул. Иркутский тракт, 179,

ул. Сергея Лазо, 15,

ул. Павла Нарановича, 10.

На территории Кировского района елочные базары, будут расположены по следующим адресам:

пр. Кирова, 38,

ул. Мокрушина, 9,

пр. Ленина, 15,

ул. Учебная, 48 а,

ул. Нахимова, 15.

Жители Ленинского района Томска могут выбрать ели к новогодним праздникам по адресам:

пр. Мира,21,

ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в,

ул. 79 Гвардейской дивизии, 12с,

пр. Ленина, 258,

ул. Интернационалистов, 9,

пр. Мира, 27,

ул. Ференца Мюнниха, 8,

пр. Ленина, 165,

ул. 79 Гвардейской дивизии, 12,

ул. Интернационалистов, 3а,

ул. Ленская, 16.

В Советском районе продажа новогодних елей будет проводиться по адресам:

ул. Енисейская, 32б,

ул. Киевская, 13,

ул. Красноармейская, 44 ,

ул. Сибирская, 111б,

пр. Фрунзе, 119,

пр. Фрунзе, 119з,

пр. Фрунзе, 152.

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