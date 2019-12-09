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В воскресенье в Томске откроются елочные базары

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В воскресенье, 15 декабря, в Томске откроются 29 елочных базаров во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В Октябрьском районе томичам предложат ели по адресам:

На территории Кировского района елочные базары, будут расположены по следующим адресам:

Жители Ленинского района Томска могут выбрать ели к новогодним праздникам по адресам:

В Советском районе продажа новогодних елей будет проводиться по адресам:

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