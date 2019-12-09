В воскресенье в Томске откроются елочные базары
9 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина
В воскресенье, 15 декабря, в Томске откроются 29 елочных базаров во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.
В Октябрьском районе томичам предложат ели по адресам:
- ул. Пушкина, 25а,
- ул. Пушкина, 21д,
- ул. Иркутский тракт, 61,
- ул. Иркутский тракт, 179,
- ул. Сергея Лазо, 15,
- ул. Павла Нарановича, 10.
На территории Кировского района елочные базары, будут расположены по следующим адресам:
- пр. Кирова, 38,
- ул. Мокрушина, 9,
- пр. Ленина, 15,
- ул. Учебная, 48 а,
- ул. Нахимова, 15.
Жители Ленинского района Томска могут выбрать ели к новогодним праздникам по адресам:
- пр. Мира,21,
- ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в,
- ул. 79 Гвардейской дивизии, 12с,
- пр. Ленина, 258,
- ул. Интернационалистов, 9,
- пр. Мира, 27,
- ул. Ференца Мюнниха, 8,
- пр. Ленина, 165,
- ул. 79 Гвардейской дивизии, 12,
- ул. Интернационалистов, 3а,
- ул. Ленская, 16.
В Советском районе продажа новогодних елей будет проводиться по адресам:
- ул. Енисейская, 32б,
- ул. Киевская, 13,
- ул. Красноармейская, 44 ,
- ул. Сибирская, 111б,
- пр. Фрунзе, 119,
- пр. Фрунзе, 119з,
- пр. Фрунзе, 152.
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